"Immerhin ein Viertel der Mädchen verbringt fünf Stunden oder mehr pro Tag mit Tätigkeiten am Handy", startet das Video. Mit Verweis auf verschiedene Studien erklären Mitarbeiterinnen des Gesundheitszentrums Graz, dass die Nutzung von sozialen Plattformen zugenommen habe. Daher will das Zentrum nun konkret mit jungen Frauen an einem Projekt arbeiten.