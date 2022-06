Mit 12 Jahren hat ihn eine Schallplatte umgepolt: „Die Musik aus den 50ern hat mir ja schon immer gefallen. Jerry Lee Lewis, Carl Perkins und so. Als ich dann zu Weihnachten aber diese Elvis-Platte hörte, ist es passiert“, blickt Alexander Schmied (53) auf seine persönliche Musikhistorie zurück. „It’s now or never“ war die Nummer, die den Gnaser – bis heute – zu einem treuen Elvis-Fan und einem wandelnden Lexikon mit Spezialgebiet „The King“ machte. Das musste auch bald seine Lehrerin im BORG Feldbach zur Kenntnis nehmen: „Bitte, Frau Lehrerin, ich könnte da mehr erzählen wie Sie“, sagt er ihr in der 7. Klasse – und übernahm mit einem Referat die Rolle des Elvis-Wissensvermittlers für seine Mitschüler.