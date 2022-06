Die Polizei in der Steiermark wird ab kommender Woche die regionalen Erfassungsstellen für Vertriebene aus der Ukraine in Ilz, Leoben und Liezen bis auf Weiteres stilllegen. Grund: In den vergangenen Wochen kamen immer weniger Vertriebene. Zentrale Anlaufstelle bleibt das Ankunftszentrum am Gelände der Grazer Messe. Im Bedarfsfall setzt die Polizei auf mobile Teams.

Bisher wurden mehr als 7500 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer von der Polizei in der Steiermark erfasst. Der Großteil in Graz.

Neue Zeiten

Nächste Woche sind neue Zeiten im Ankunftszentrum in Graz zu beachten: Es hat von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Vor Ort sind wie bisher das Flüchtlingsreferat, Landespolizeidirektion, Bundesamt für Fremden und Asyl, Rotes Kreuz, Caritas und Kinderfreunde.

Nach 14 Uhr werden alle Ankommenden mit Schlafplatz, Verpflegung sowie Hygieneartikel versorgt. Für PCR-Testungen ist gesorgt, bisher konnten bei 18 Ukrainern, die sich im Ankunftszentrum testen haben lassen, Corona nachgewiesen werden.

"Das Ziel ist und bleibt, so viele Menschen wie nötig schnell und professionell versorgen zu können", so Soziallandesrätin Doris Kampus und Europalandesrat Christopher Drexler.