Zu einem Generationenwechsel kam es an der Spitze des Diözesankomitees Katholischer Organisationen Steiermark (DKO). Nach 16 Jahren übergab der bisherige Vorsitzende Karl M. Fraissler den Vorsitz an Gerhard Leitinger. Der DKO ist eine Plattform von 23 katholischen Organisationen und Bewegungen in der Steiermark, die nicht der Katholischen Aktion angehören, und vertritt etwa 40.000 Katholikinnen und Katholiken. Die besonderen Ziele sind das intensive Leben des Glaubens im Alltag, in Gemeinschaft, das Engagement in Pfarren, caritativen Vereinen, gesellschaftspolitischen Organisationen und spirituellen Bewegungen. Der DKO besteht seit mehr als 50 Jahren.