31 Grad geknackt: Auch Wochenende lädt zum Plantschen ein

In Bruck und Leoben wurden Freitagnachmittag 31 Grad, in Graz 30,5 Grad gemessen. Es ist der zweitheißeste Tag des Jahres. Auch am Samstag und Sonntag soll die Sonne die Wolken besiegen.