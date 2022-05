"Die bedarfsgerechte Betreuung ist ab Herbst nicht mehr aufrechtzuerhalten.“ Dieser Satz lässt keine Interpretationen zu. Der Kleinen Zeitung liegt ein Offener Brief vor, in dem auf die prekäre Situation in der Elementarpädagogik hingewiesen wird. Die Verantwortlichen von Wiki, GIP (Generationen in Partnerschaft), „Rettet das Kind Steiermark“ und der Diözese Graz-Seckau sparen darin nicht mit Kritik und appellieren dringend an die Politik.