Es war nur noch eine Frage der Zeit: Gegen Mittag ist auch in der Steiermark erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke gefallen. Um 14.30 Uhr zeigten einige offizielle Messstationen 30 Grad oder mehr an: Spitzenreiter war Hartberg (31,1 Grad) vor Fürstenfeld und Bad Gleichenberg (30,5 Grad), auch in Graz wurde der "30er" früh geknackt. Damit zählt der 12. Mai dort als Hitzetag. Auch an anderen Orten im Süden und Osten des Landes könnte das heute noch der Fall sein. Im Burgenland klettert die Quecksilbersäule noch höher, in Bad Tatzmannsdorf wurden sogar 32 Grad gemessen.