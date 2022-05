Einen höchst interessanten Blick auf die jüngsten kriegerischen Ereignisse in der Ukraine wirft heute, Montag, ab 18 Uhr eine Veranstaltung der Reihe "Geist und Gegenwart". Der bekannte Politikwissenschaftler Herfried Münkler, Professor an der Humboldt-Universität Berlin und Botschafter Martin Sajdik diskutieren über den Ukraine-Krieg und die politischen Folgen. Sajdik, österreichischer Spitzendiplomat, hat ganz besonderen Einblick in die Verhältnisse in der Ukraine. Von 2015 bis 2019 war er Ukraine-Sonderbotschafter der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Die Begrüßung wird Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl vornehmen, zuständig für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung. Die Diskussion wird von Stefan Winkler, Kleine Zeitung, moderiert.