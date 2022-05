Heute, Montag Vormittag ist es so weit: Die gerichtliche Aufarbeitung des Grazer „Bier-Krimis“ beginnt am Straflandesgericht Graz. Im Jänner 2018 wurden zwölf Mitarbeiter der Brauerei in Puntigam fristlos entlassen: Sie sollen gemeinsam quasi von der Rampe in der Brauerei Bier abgezweigt und schwarz verkauft haben. Dafür sollen sie an sich verkaufsfähige Ware als „Bruch“ deklariert haben.