Audis der Marke A6 und A7 sowie Mercedes verschiedenen Typus, also ausschließlich hochwertige Fahrzeuge, standen im Visier der Diebesbande, die ab dem 16. März 2022 in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark (in Gröbming) zugeschlagen hatten. Ermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich konnten die Bande nun ausforschen.