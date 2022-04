Nachdem der Bund am 16. April die jüngsten Lockerungen auf Schiene gebracht hat, gibt es landein, landauf derzeit kaum noch Corona-Regeln. Das spiegelt sich klarerweise auch in den Zahlen nieder: Während Anfang März noch rund 250.000 PCR-Tests pro Woche an den Teststraßen durchgeführt wurden, waren es in der Vorwoche 31.486, also 5.013 pro Tag. Natürlich unter anderen Voraussetzungen und Regeln. Auch die Zahl der Impfungen geht weiter spürbar zurück. Im Sieben-Tage-Schnitt wurden zuletzt täglich 412 Corona-Impfungen verabreicht, die meisten davon an den Impfstraßen des Landes, wo momentan BioNTech/Pfizer, Moderna und Novavax zur Anwendung kommt. Bei den niedergelassenen Ärzten ist in Ausnahmefällen (wie etwa bei Allergien und Unverträglichkeiten) auch noch vereinzelt AstraZeneca und Johnson&Johnson im Einsatz.