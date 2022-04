Nicht nur gegen das Coronavirus wird geimpft. Auch gegen Masern, Mumps oder Röteln braucht es Impfungen. Nächste Woche kann man sich im Zuge der Europäischen Impfwoche in der Steiermark am 26., 28. und 29. April kostenlos impfen lassen. Möglich ist das in allen öffentlichen Impfstellen des Landes Steiermark (Sanitätsreferate der Bezirkshauptmannschaften, Landessanitätsdirektion) und im Magistrat Graz (nach telefonischer Vereinbarung). Auch an den drei Impfstraßen des Landes auf der Grazer Messe, im Schwarzl Freizeitzentrum und in Bruck an der Mur werden Personen ab sechs Jahren geimpft (www.impfen.steiermark.at). Über die Webseite www.vorsorgemedizin.st finden sich zudem mehr als 500 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die Gratisimpfungen anbieten.

Corona-Impfungen: Quote steigt nicht an

An den Impfstraßen kann man sich auch nach wie vor gegen das Coronavirus impfen lassen. In der Steiermark sind 75,5 Prozent einmal geimpft, 73,4 Prozent zweimal und 54,4 Prozent dreimal geimpft. Die Quote hat sich in letzter Zeit kaum verändert.

Das Nationale Impfgremium hat am 12. April übrigens weitere Auffrischungsimpfung empfohlen:

Schwerwiegend immungeschwächte Personen, bei denen die aktive Immunisierung generell schwächer wirkt, sollten altersunabhängig entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse versorgt werden

Bei Personen ab 80 Jahren ist eine weitere Impfung frühestens vier Monate, jedenfalls aber ab sechs Monaten nach der dritten Impfung empfohlen

Risikopersonen und Personen von 65 bis 79 Jahren können optimalerweise ab 6 Monaten nach der dritten Impfung und nach individueller ärztlicher Abwägung eine Auffrischungsimpfung erhalten

Keine weitere Impfung hat das Nationale Impfgremium derzeit für 12- bis 64-Jährige empfohlen. Im Falle des dringenden persönlichen Wunsches kann eine Auffrischungsimpfung frühestens ab dem vierten Monat, besser aber ab dem sechsten Monat nach der dritten Impfung verabreicht werden. In jedem dieser Fälle ist eine individuelle ärztliche Beratung angeraten, die idealerweise durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in den Impfordinationen erfolgen kann.

In der Steiermark gibt es aktuell 769 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 425 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 7.159 Personen sind aktiv infiziert.