Kategorie: Einzelpersonen und BürgerInnen-Initiativen

Kein Kopf-ab für Königinnen

Wilde Orchideen sind für viele Blumenfreunde die wahren Königinnen. Auch Anna Gerlitz-Ottitsch ist die Pflanzenvielfalt rund um ihren Wohnort St. Radegund ein besonderes Anliegen. Als sie bemerkte, dass durch Mäharbeiten viele Orchideen just zur Blütezeit zerstört wurden, stellte sie Kontakt zur Straßenmeisterei her. Dort stieß sie auf offene Ohren. Seit dem Vorjahr werden die Mähtermine in diesem Bereich so gewählt, dass die Orchideen ihre Blütezeit vollenden können und auch die Einstellung des Mähbalkens wurde so verändert, dass die obere Erdschicht unberührt bleibt. Das Projekt nennt sich: „Schutz der Wilden-Orchideen-Hänge“.

Wieder mehr Froschkonzerte

Gerfried Ambrosch vermisste die lauten Quakkonzerte der Frösche aus Kindertagen. „Die Kleingewässer, dich ich als Kind kannte und die für viele Arten den Reproduktionserfolg sicherten, waren entweder verschwunden oder goldfischverseucht.“ Um das zu ändern, initiierte er das „Dreiteilige Amphibienschutzprojekt in Hausmannstätten und Grambach“.

Ziel des entstandenen Biotopverbundes ist es, vor allem die besonders vom Habitat-Verlust betroffenen Amphibien (Laubfrosch bis Molche, Gelbbauchunke, Feuersalamander) mithilfe neuer Trittbrett- und Laichbiotope nachhaltig zu stärken.

Haselmaus „wanted“

Die Haselmaus gehört zu den Bilchen, ist also gar keine Maus. Aber ihr Lebensraum wird eng. Florian Lenhard, Janik Lenhard und Konstantin Fischerauer setzten sich mit ihrem Artenschutzprojekt „Haselmaus wanted“ für die Nager ein und haben im Grazer Urwald, am Reinerkogel und im Leechwald 45 Nisthilfen aufgehängt. Die Nistkästen werden regelmäßig kontrolliert und das Ergebnis protokolliert. Im Grazer Urwald konnten die drei die Haselmaus bereits nachweisen. Jetzt sollen dort Bäume und Sträucher gepflanzt werden, deren Früchte auch als Nahrung oder als Versteckmöglichkeiten dienen.

Krebszucht für den Arterhalt

Gewässerverunreinigungen, Verbauungen aber auch die Krebspest und die Konkurrenz durch den eingeschleppten Signalkrebs brachten den heimischen Edelkrebs (Astacus astacus) beinahe vollständig um. Ein Zustand den Dietmar Kreindl aus Weixelbaum (Gemeinde Deutsch Goritz) nicht hinnehmen wollte. Vor rund zehn Jahren hat er angefangen, heimische Edelkrebse zu züchten. Aber nicht für den Kochtopf, sondern zur Wiederansiedlung und zur Erhaltung der Art. Seit August des Vorjahres hat er die Erlaubnis des Landes Steiermark, die Edelkrebse in den umliegenden Gewässern wieder anzusiedeln. Ende September ist das erstmals geschehen.

Kategorie: Bildungseinrichtungen und Gemeinden

Und der „Dodo“ fliegt doch

„The Flying Dodo“ nennt sich die kostenlose Uni-Zeitung rund um das Institut für Biologie an der Karl-Franzens-Universität Graz. Mit dem 2020 gegründeten Printmagazin, benannt nach dem Dodo, einem ausgestorbenen und flugunfähigen Vogel, hebt das rund 14-köpfige Redaktionsteam mit ihren wissenschaftlichen Beiträgen ab. Der Fokus der Berichterstattung liegt dabei auf Natur und Artenschutz sowie Erhalt der Biodiversität, Nachhaltigkeit und Forschung. Gerade geht die sechste Ausgabe in Druck. Via soziale Medien erreicht das Team auch Interessierte außerhalb des Uni-Betriebs und macht Wissenschaft zugänglich.

Artenvielfalt im Stiefingtal

Die Gemeinden Allerheiligen bei Wildon, Empersdorf, Heiligenkreuz am Waasen, Pirching am Traubenberg, Ragnitz und Sankt Georgen an der Stiefing setzen als „KLAR! Region“ viele Aktivitäten. Das gemeinsame Ziel: Die Anpassung an die vom Menschen hervorgerufene Klimakrise. Augenmerk wird auch auf die Erhaltung der Vielfalt der Arten, der genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen gelegt. Von der Anlage von Insektenwiesen, der Neupflanzung von 1000 heimischen Sträuchern, Neophyten-Wandertagen, Erosionsschutz und anderen Projekten.

5-Sterne: Ein Insektenhotel deluxe

Schon seit zwei Jahren setzt sich ein ganzes Dorf für die Erhaltung der Biodiversität im Unterlammer Lehental ein.

Durch das Projekt „Mensch & Natur ERLebnistal Unterlamm“ sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Gemeinde die Möglichkeit haben, ihren Beitrag zu leisten. Eine kleinstrukturierte Landschaft zeichnet die Gegend aus, bei botanischen und zoologischen Kartierungen konnten besonders schützenswerte Arten aufgespürt werden. Jedes Volksschulkind erhielt zudem einen eigenen Streuobstbaum. Einzigartig ist auch das fast drei Meter hohe Insektenhotel.

Fehlentwicklungen gegensteuern

Vom Schmetterlingsgarten bis zur Obstbaumaktion, von der Wildblumenwiese bis zum Amphibientunnel, Baumkataster und Torfverzicht. Das Konzept der Biodiversitätsgemeinde Fernitz-Mellach ist ambitioniert und vielfältig. Sogar im örtlichen Blumenschmuck schlägt es sich nieder. Vor allem soll es aber Orientierung für eine nachhaltige Entwicklung des Gemeinderaums geben. Dabei wird mit finanziellen Mitteln aber auch ideell mit Beratungen und Kontaktvermittlungen unterstützt. Das Ziel: Alle Projekte sollen Fehlentwicklungen gegensteuern und die Bürger und Bürgerinnen sensibilisieren und für den Schutz der Biodiversität animieren.

Kategorie: NGOs, Vereine und Körperschaften öffentlichen Rechts

„Naturlehrpfad Lahn“

Im Rahmen einer Grundzusammenlegung in Muttendorf (Gemeinde Dobl-Zwaring) im Jahr 2013 entstand durch die Grundbesitzer das Projekt „Naturlehrpfad Lahn“. Fünf Prozent der Flächen wurden in naturnahe Projekte umgewandelt bzw. erhalten. Die „Lahn“, ein meanderbildendes Naturidyll, ist in diesem Abschnitt noch in ihrem ursprünglichen Zustand. Mit Schautafeln wird die Landschaft mit ihren Besonderheiten für Biodiversität und Arten beschrieben. Tümpel, ein Hopfen-Zelt, eine Bläulingswiese, die als besonders schützenswerter Landschaftsteil ausgewiesen wurde und der „Troha-Spitz“ sind einige Teile dieses Naturprojekts.

Platz für Artenvielfalt in der Stadt

Auch im urbanen Raum gibt es Platz für Artenvielfalt. Das beweist das Projekt „Ökologisierung von Vorgärten in Geidorf“ der Grätzelinitiative Margaretenbad. In einer eigenen Broschüre präsentiert die Initiative die Bedeutung der Vorgärten als Lebensraum für Tiere und Pflanzen - aber auch in ihrer Bedeutung als Kulturgut. Grätzselspaziergänge setzten neue Impulse und Anrainerinnen und Anrainer mit Vorgarten werden von der Initiative mit Expertinnen und Experten vernetzt, um die Vorgärten ökologisch aufzuwerten. Dadurch entstanden beispielsweise Nisthilfen für Vögel und Blühstreifen.

Moorflächen der Gamperlacke

Im 86 Hektar großen Natura-2000-Gebiet befinden sich Reste eines Moorgebiets mit bedeutenden Schutzgütern. Das Netzwerk Naturschutz Ausseerland und Ennstal hat es sich mit dem Projekt „Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung im Natura-2000-Gebiet Gamperlacke“ zum Ziel gesetzt, die Lebensraum- und Populationsgrößen zu erhöhen und den Erhalt der moorspezifischen Tier- und Pflanzenarten langfristig zu sichern.

Im Fokus stehen hier unter anderem die Große Moosjungfer und die Gelbbauchunke. Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zum Moorschutz im Ennstal.

Öko-Insel Neuwiesen erweitert

Mit der Öko-Insel „Neuwiesen“ (Bierbaum bei Fürstenfeld) hat die Naturschutzjugend einen Maisacker in einen Lebensraum für seltene Tierarten umgewandelt. Nach einer Wiese entstand im Jahr 2008 ein Teich mit ausgedehnten Flachwasserzonen. Mit der Biodiversitäts-Erweiterung Feuchtgebiet Neuwiesen wurden 2019 zwei weitere Tiefwasserzonen angelegt und somit zusätzlicher Lebensraum für seltene Tierarten wie den Alpenkammmolch aber auch für Laubfrösche oder die vom Aussterben bedrohten Libellenarten Kleine Binsenjungfer und Glänzende Binsenjungfer geschaffen.

Kategorie: Gewerbliche bzw. landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen



Schutz der seltenen Blauracke

Seit 1997 schützt der Blaurackenverein den Bestand dieses Vogels, der zu den seltesten der Steiermark zählt. Mit dem Projekt „Lebende Erde im Vulkanland“ werden Wiesenflächen im Brutgebiet rund um Straden, Bad Gleichenberg und Tieschen durch Anpachtung geschützt. 300 Einzelflächen sind in Bewirtschaftung, das sind rund 137 Hektar Wiesen und Ackergründe sowie 20 Hektar Landschaftselemente und 1500 Obstbäume.„Die Blauracke ist eine Spitzenart. Ihr Schutz bedeutet auch den Schutz aller Arten, die in der Nahrungskette unter ihr stehen“, so Geschäftsführer, Bernard Wieser.

Nachhaltiges Umweltbewusstsein

480 Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder erleben jährlich im Nationalparks Gesäuse, wie einzigartig, die Natur vor der eigenen Haustür ist. Die Nationalpark Partnerschulen und -Kindergärten lernen durch den Austausch mit den Rangern, die Begeisterung für alle Lebewesen und Pflanzen sowie die Prozesse in der Natur kennen. Neben Exkursionen werden auch Projekte verwirklicht, wobei das Gelernte gleich in die Praxis umgesetzt wird und das Umweltbewusstsein nachhaltig geprägt wird.

Schon die Kleinen setzen sich somit für den Erhalt der Biodiversität ein.

Artenreiche Streuwiese

Biodiversität als Vollerwerbsbauer

Am Hof der Familie Haas, vlg. Mitterhofer (790 bis 1000 Meter Seehöhe) in Gröbming werden Milch und Fleisch biologisch erzeugt. „Ich habe mein ganzes Leben auf bio Wert gelegt“, so Erwin Haas, der den Hof an Sohn Stefan übergeben hat. „Biodiversität erhalten, nachhaltig wirtschaften und trotzdem im Vollerwerb Bauer sein - geht auch!“ lautet der Leitsatz. Dazu tragen die Erhaltung von Moor und Feuchtwiesen, der Streuobstgarten, Teiche und die zertifizierte nachhaltige Holznutzung (ein hoher Anteil an Totholz) bei. Eine bereits aufgelassene Alm wird wieder geschwendet und Vieh aufgetrieben.