Der große steirische Biodiversitätspreis namens "Silberdistel" geht in die nächste Runde. Initiiert, um die Biodiversität in der Steiermark zu erhalten und gegen die Krise der Artenvielfalt anzukämpfen, wurden im vergangenen Jahr erstmals vier Siegerprojekte und ein Ehrenpreisträger gekürt, die innovativ und maßgeblich zum Erhalt der Vielfalt des Lebens in der Steiermark beigetragen haben. Denn die Natur steht unter Druck. Ressourcen und Lebensräume werden in einem atemberaubenden Tempo vernichtet.

Die besten 16 Einreichungen

Doch es gibt viele Menschen, die diesem Lebensraumverlust entgegenwirken wollen. Das hat auch der heurige Aufruf zur Teilnahme an der "Silberdistel", dem M. und W. Biodiversitätspreis des Landes Steiermark, gezeigt. Aus insgesamt 104 eingereichten Bewerbungen hat die Jury die besten 16 auf eine Shortlist gewählt.

Jetzt sind die Steirerinnen und Steirer am Zug. Pro Kategorie können Sie im Online-Voting für Ihren persönlichen Favoriten abstimmen. Das Voting ist ab sofort geöffnet und läuft bis zum 30. April 2022. Die besten je Kategorie kommen in die letzte Juryrunde und haben die Chance auf das

Hier können Sie abstimmen

Damit Ihre Stimme gezählt werden kann, stimmen Sie bitte in jeder, der vier Kategorien, für Ihr Lieblingsprojekt ab:

Die Kategorien