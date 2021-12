Kleine Zeitung +

Corona-Alltagsfrage Warum das Land mit Booster-Impfungen für Kinder noch abwarten will?

Am Dienstag sprach sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein für eine Drittimpfung bei Kindern und Jugendlichen aus. An den steirischen Impfstraßen will man mit dem Booster aber noch warten.