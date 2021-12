Caritas Auslandshilfe Projekt #15: Kampf gegen Hunger

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Caritas Auslandshilfe kämpft in 60 Projektländern gegen Armut und Hunger.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Nyokabi Kahura/Caritas Österre (Nyokabi Kahura)

In 60 Projektländern kämpft die Caritas Auslandshilfe gegen Armut und Hunger. Ernährungszentren für Babys und Kleinkinder im Kongo und Südsudan, Kinderzentren in der Republik Moldau, Grund-, Berufs- und Farmschulen in Pakistan und viele andere Projekte sollen das Phänomen Armut, hervorgerufen durch ungerechte Strukturen, verschärft durch klimatische Bedingungen, verändern.