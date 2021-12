Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Stefan Janisch

Sie sind gelandet: 94.000 Lollipop-Antigentests haben ihren Weg von Asien in die Steiermark gefunden. Bereits letzten Montag hätte die landesweite Ausrollung stattfinden sollen, aber – da vor Weihnachten viel Ware von Asien nach Europa geflogen wird – steckten die Testkits auf Umschlagflughäfen fest. Am Wochenende kamen sie nun in Österreich an, gestern (13. Dezember) wurden die ersten Kits in der Steiermark verteilt.