Die evangelische Kirche A. B. zählt in Österreich rund 280.000 Mitglieder © Markus Traussnig

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Hatte die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich 1970 noch gut 400.000 Mitglieder, sind es heute nur noch 280.000. Tendenz weiter sinkend. Die Gründe dafür sind vorrangig in der Säkularisierung zu suchen, also der loser werdenden Bindung zu einer Kirche im Allgemeinen, und in der Demografie: mehr Todesfälle, weniger Taufen. Die Folgen: sinkende Beitragszahlungen und damit weniger Ressourcen.