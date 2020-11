Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ebenfalls durchsucht: Die Moschee in der Laubgasse © APA/ERWIN SCHERIAU

An etwa ein Dutzend Adressen in der Steiermark und in Klagenfurt begannen am Montag um 5 Uhr früh die Razzien der Operation "Luxor". In Ramsau am Dachstein wurde ein Jugendhotel durchsucht, in Graz neben Wohnungen, Vereinslokalen und Firmen und anderem drei Moscheen: Der „Liga Kulturverein“ im Bezirk Lend, die Ar Rahmed-Moschee in Gösting und das Islamische Kulturzentrum in Gries, das bekannteste und größte muslimische Gebetshaus im Süden Österreichs.