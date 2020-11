Baum am Rathausplatz wird am Donnerstag im Beisein des Bürgermeisters aufgestellt.

© APA/FOTO FALLY

Zwischen Coronavirus, Lockdown und Terroranschlag ist es ein wohltuender Hauch von Normalität: Am Mittwoch ist im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn der Christbaum aufgestellt worden. An dem Termin wurde bewusst festgehalten, um "ein Zeichen des Friedens und des Miteinanders" zu setzen, wie es in einer Aussendung hieß. Verschoben wurde hingegen das Aufstellen des Baumes am Rathausplatz. Dies hätte am gestrigen Dienstag, einen Tag nach dem Anschlag, stattfinden sollen.