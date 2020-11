Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolbild/APA

Das Attentat in Wien hat unsere Gesellschaft tief getroffen. Gleichzeitig hat es gezeigt, dass Österreich einmal mehr zusammensteht. Die christlichen Kirchen in der Steiermark setzten in Gemeinschaft mit anderen Religionsgemeinschaften ein Zeichen der Solidarität für die Opfer des Terroranschlages in Wien. „Am Ende der dreitägigen Staatstrauer am Donnerstag, den 5. November 2020 um 19 Uhr, sollen fünf Minuten alle Kirchenglocken in der Steiermark läuten sowie Kirchen und Gebetshäuser, Moscheen und die Synagoge hell erleuchtet sein“, sagt Christian Leibnitz, Grazer Stadtpfarrpropst und Vorsitzender des ökumenischen Forums in der Steiermark.