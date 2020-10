Facebook

Auch Australian Shepherd Rüde "Timo" freut sich an den schönen Farben des heurigen Herbstes © Sabine Schitter aus Grafendorf bei Hartberg

Die wunderbare Laubfärbung begeistert seit Wochen Hobbyfotografen in der ganzen Steiermark, die vom wilden Farbspiel gar nicht genug bekommen können. Das spiegelt sich auch in den Timelines der sozialen Netzwerke nieder. Die Steirer sind vom bunten Herbst begeistert und knipsen den Herbst in seinen schönsten Facetten. Doch warum färben sich die Blätter, und was hat Einfluss darauf, dass wir uns heuer an einem besonders bunten und leuchtenden Herbst freuen können?