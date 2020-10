Facebook

Mit Stand Montagabend sind in der Steiermark 142 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen, 57 Personen sind in diesem Zeitraum wieder genesen. Die Steiermark meldet damit den dritthöchsten Wert an neuen Fällen binnen 24 Stunden und zum sechsten Mal in Folge mehr als 100 zusätzliche Meldungen pro Tag. Am Sonntag war die bisher höchste Zahl gemeldet worden. Aktiv infiziert sind derzeit 1286 Steirer - der höchste Wert aller Zeiten.