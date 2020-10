Unsicherheit bringt Psyche aus dem Lot

Facebook

Schulpsychologe Josef Zollneritsch © Ballguide/Nicholas Martin

Es sind die Unsicherheiten und Ängste, die die menschliche Psyche in Krisenzeiten noch schneller aus dem Lot bringen können – nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Was passiert morgen? Wann wird endlich wieder alles normal? Bald? Oder vielleicht nie wieder? Das sind die Fragen, die viele Kinder quälen. Und die sie mit in die Schule nehmen. „Wir haben derzeit alle Hände voll zu tun haben, um Schüler, Eltern und Lehrer zu unterstützen, es gibt viele zu wenige Stellen für Psychologen an Schulen, das spüren wir gerade jetzt“, sagt Josef Zollneritsch, Leiter der steirischen Schulpsychologie.