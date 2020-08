Facebook

Traumhafte Fernsicht: Auf dem Pleschnitzzinken bei Pruggern © Dorit Burgsteiner

So ungemütlich die Woche begonnen hat, so traumhaft geht sie zu Ende. Von einem nahezu wolkenlosen Himmel scheint heute die Sonne auf die Steirer herab. Hoch "Detlef" heizt derzeit ganz Mitteleuropa auf. 40 Grad sind in Österreich zwar nicht zu erwarten, doch die 30-Grad-Marke fiel bereits in den Mittagsstunden. Hartberg (30,6 Grad) und Graz-Straßgang (30,2 Grad) hatten um 12 Uhr die Nase vorne.