© Facebook/Rotes Kreuz

Die Explosionen in Beirut haben auch in der Wohnung der Delegierten des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) in der libanesischen Hauptstadt schwere Schäden hinterlassen. Lisa Taschler, eine Steirerin aus Rottenmann, ist unmittelbar betroffen. Sie war zum Glück nicht in ihrer Wohnung, die nur einen Kilometer vom Unglücksort entfernt liegt - aber "es hat alle Türen und Fenster herausgerissen", berichtet sie.