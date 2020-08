Der Konzeptkünstler Matthias Mollner schläft seit einer Woche in einem Bett am Grazer Opernring und lädt Passanten zu Gesprächen ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Mollner schläft für eine Woche am Opernring und lädt Passanten zum Essen, Fernsehen und Tratschen ein © Julian Melichar

Mehr als 24 Jahre seines Lebens verbringt ein Mensch mit Schlafen. Die Beziehung zum Bett ist stabiler als die meisten Liebesbeziehungen. Trotzdem lassen wir diesen gefederten Weggefährten an unserem Alltag meist nicht teilhaben. Nicht so der in Wien lebende Konzeptkünstler Matthias Mollner. Seit vergangenem Freitag sorgt der gebürtige Niederösterreicher in der Grazer Innenstadt für Staunen und Verwirrung. Denn: Der 36-Jährige hat sein Schlafzimmer vis-à-vis dem Opernpavillon unter dem überdachten „NonStopScheiner“ aufgeschlagen.