Rund um die Rutsche im Freibad Feldbach herrscht reger Andrang © (c) schleich-presse

Heuer ist alles anders. Nicht nur, dass der Hochsommer lange auf sich warten ließ. Auch der Umgang mit dem Coronavirus stellt die steirischen Bäderbetreiber vor neue Herausforderungen - insbesondere an (bisher rar gesäten) wirklichen Hitzetagen, an denen Badehungrige an den Eingängen Schlange stehen. Was zuletzt in manchen Grazer Bädern zu Problemen und verärgerten Gästen führte. Und ja, auch das Abstandhalten - Stichwort Babyelefant - ist noch immer großes Thema unter Badegästen und Betreibern. Aber dazu später.