Perfektes Wetter„Heuer ist ein Eierschwammerljahr“

© APA/BARBARA GINDL

"Ja, sie wachsen!“, kann Uwe Kozina vom Arbeitskreis Heimische Pilze freudig bestätigen. „Wenngleich man sagen muss, dass es heuer in der Ost- und Weststeiermark mehr ist, als im Oberland.“ Geheimplätze werden nicht verraten, aber Suchende werden aktuell bis zu einer Höhe von 800 bis 900 Meter fündig: im Koralmgebiet genauso wie im Bereich des Schöckls, in Graz-Umgebung und von Weiz bis nach Hartberg. Die nächste Nachricht wird vor allem Gourmets freuen: „Das was heuer sehr häufig ist, sind Herrenpilze. Der Fichtenröhrling ist überraschend häufig und es gibt Eierschwammerl in Hülle und Fülle.“ – Sogar von einem „Eierschwammerljahr“ ist die Rede.