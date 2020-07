Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katze Miri wurde mit aufgeschnittenem Bauch gefunden © Privat

Die zwei aktuellen Fälle von Tierquälerei in Graz machen nicht nur Tierbesitzer fassungslos. Mit nur wenigen Tagen Abstand – am 11. und am 18. Juli – wurden eine acht Monate und eine zehn Jahre alte Katze gehäutet aufgefunden. Die grausamen Taten werfen nun eine Vielzahl an Fragen auf. Unter anderem: Sind sie vielleicht sogar eine Vorstufe zu schlimmeren Taten?