Juli-Wetter"Keine richtige Hitzewelle mehr zu erwarten"

Das Wetter bleibt tendenziell eher unbeständig © APA/ROBERT JAEGER

Es ist quasi ein Ringen von Islandtief und Azorenhoch, das sich über unseren Köpfen abspielt. Doch heuer im Juli hat offenbar das Islandtief die besseren Karten, wie Albert Sudy, Meteorologe der Zentralanstalt in Graz, weiß. Heute, Montag, geht es jedenfalls einmal temperaturmäßig in die Höhe: "Wir erwarten 29 Grad in Bad Radkersburg, das wird die wärmste Region der Steiermark sein. Im Ennstal, wo es noch Reste der letzten Front gibt, werden die Temperaturen nicht über 25 Grad hinausgehen." Am Dienstag steigen die Temperaturen im Süden auf bis zu 31 Grad, im Norden auf 28 Grad.