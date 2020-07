Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neun Prozent plus bei Radunfällen © Photographee.eu - stock.adobe.co

Sie dürfte vom Anhänger eines Sattelschleppers auf den Gehsteig gestoßen worden sein, und das unbemerkt vom Fahrer: Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt eine 78-jährige Radfahrerin vorigen Montag in der Straßganger Straße in Graz. Es war nicht der einzige Radunfall in dieser Woche ...



Immer mehr Menschen sind – sowohl im Alltag als auch in der Freizeit – auf zwei Rädern unterwegs und unweigerlich steigen auch die Unfallzahlen. Allein auf steirischen Straßen passierten im Vorjahr 1125 Unfälle mit Pedalrittern – jeder fünfte Verkehrsunfall war ein Radunfall, rechnet Peter Felber, Leiter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in der Steiermark, vor. Und noch eine Zahl lässt die Alarmglocken schrillen: Insgesamt ging die Zahl der Verkehrsunfälle in den vergangenen fünf Jahren zwar um neun Prozent zurück – bei den Radlern stieg sie aber im gleichen Zeitraum um neun Prozent (der zweite Ausreißer waren die Motorräder: vier Prozent plus).