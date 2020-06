Facebook

LR Christopher Drexler, Sturm Graz-Präsident Christian Jauk, LR Doris Kampus, Daniela Grabovac (Antidiskriminierungsstelle), Stadtrat Kurt Hohensinner (v.l.) und Künstler Enrique Fuentes (vorne). © (c) steiermark.at/Streibl

Anlass und Ankündigung klingen zunächst vielversprechend - ein Aktionsprogramm, das rassistischen Übergriffen in der Gesellschaft den Kampf ansagen will. Grund dafür seien nicht nur die tragischen Vorkommnisse in den USA, man müsse auch "vor der eigenen Haustür kehren", so Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ). Warum das notwendig ist, legt die steirische Antidiskriminierungsstelle offen: Diese verzeichnet über die Jahre hindurch die höchste Diskriminierungsrate mit 38 Prozent im Zusammenhang mit ethnischer Herkunft und Hautfarbe. Ein Großteil davon entfalle auf Hass im Netz, gefolgt von Diskriminierung im öffentlichen Raum.