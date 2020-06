Überhitztes Kochgut führte Freitagmittag zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Graz-Lend.

© Symbolbild/Fotolia

Kurz nach Mittag wurden am Freitag die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Grazer Neubaugasse gerufen: Ein 40-jähriger Hausbewohner hatte einen Kochtopf auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen gehabt. Durch die Überhitzung geriet der Filter des Dunstabzuges in Brand und es entstand starke Rauchentwicklung. Der 40-Jährige, seine Partnerin und vier Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren wurden vorsorglich ins LKH Graz eingeliefert. Ein 45-jähriger Hausbewohner klagte ebenfalls über Atembeschwerden und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz-West eingeliefert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.