Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kaum mehr positive Testergebnisse in der Steiermark © dpa-Zentralbild/Britta Pedersen

In der Steiermark kamen nun seit fast einer Woche keine Neuinfektionen dazu. Durch eine Bereinigung in der Statistik des Gesundheitsministeriums sank die Zahl der Covid-Infizierten am Donnerstag sogar um drei Personen. Da weitere Personen als genesen gemeldet wurden, liegt die Zahl der aktiv Erkrankten in der Steiermark am Freitag nur noch bei vier.