© (c) pattilabelle - stock.adobe.com

Kurz nach 9 Uhr am Mittwoch wurden Polizisten zu einem Drogeriemarkt in den Bezirk Gries in Graz gerufen, nachdem dort ein Mann erkannt worden war, welcher bereits eine Woche zuvor einen Diebstahl in der dortigen Filiale begangen hatte. Polizisten trafen den 59-jährigen Grazer in der Folge im Drogeriemarkt an. Er hatte unmittelbar zuvor zwei Parfums im Wert von rund 140 Euro aus der Verpackung genommen und in seiner Jacken- bzw. Hosentasche versteckt.