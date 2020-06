Am Mittwochmittag kam es in Graz zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Am Mittwochmittag gegen 12.25 Uhr waren eine 31-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark und dahinter ein 64-jähriger Grazer mit ihren Pkws auf der Radegunder Straße in Andritz in nördliche Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 80-jähriger Pkw-Lenker aus Graz in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.