© Fuchs Juergen

Am Mittwoch gab es in Teilen der Steiermark starke Gewitter und vor allem heftige Windböen. Am Donnerstag nimmt die Gewittergefahr zwar ab, dafür soll es laut Alexander Podesser von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) am Freitag in der ganzen Steiermark regnen. Vor allem in der Obersteiermark ist hoher Niederschlag zu erwarten. Die Temperaturen am Freitag klettern auf maximal 20 Grad.