Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die größten Bäder in der Landeshauptstadt, wie hier im Augarten, öffnen heuer aufgrund der Coronakrise erst am 15. Juni – also einen Monat später © ballguide/Großschädl

Willkommen in der Plantschsaison! Mit deutlicher Verspätung von mindestens einem Monat haben seit dem Wochenende die ersten Freibäder und Seen in der Steiermark wieder für Besucher geöffnet – mit veränderten Spielregeln aufgrund der Corona-Situation. So gelten Zugangsbeschränkungen für alle Betriebe: Pro Kunde muss auf den Liegewiesen eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen: „Dabei stoßen wir an unsere Grenzen“, sagt der Chef eines kleineren Unternehmens in der Oststeiermark.