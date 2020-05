"Sohn eines Gendarmen"Steirische Polizei trauert um Altbischof Weber

Facebook

Altbischof Johann Weber © Landespolizeidirektion Steiermark

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist Altbischof Johann Weber verstorben. Weit über die Grenzen der Steiermark hinaus kamen gestern unzählige Reaktionen auf dessen Ableben. Nach Politikern und Kirchenvertretern (Hier geht's zum Videointerview mit Bischof Wilhelm Krautwaschl) zeigt sich auch die Polizei Steiermark betroffen. Weber war Sohn eines Gendarmeriebeamten und sei deswegen der Exekutive immer stark verbunden gewesen. So hat er laut Polizei gerne an Veranstaltungen der Polizeimusik und an Polizeiwallfahrten teilgenommen.