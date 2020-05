Altbischof schwer erkrankt"Beten wir für unseren Bischof Johann"

Facebook

Volksbischof: Bischof Johann Weber wurde 1969 von Papst Paul VI. zum steirischen Diözesanbischof berufen © Leodolter

Vor wenigen Wochen erst, am 26. April, durfte Altbischof Johann Weber seinen 93. Geburtstag feiern. Seit gestern muss um ihn gebangt werden. Der Bischof musste im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut werden, sein Zustand wird als kritisch bezeichnet, hat sich über Nacht aber vorerst stabilisiert, sogar etwas gebessert, wie zu erfahren war. Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, der in der Obersteiermark am Abend eine Messe feierte, fuhr gestern noch in das Spital. In einer Aussendung der Diözese am Donnerstag bittet Krautwaschl „um das Gebet für unseren Bischof Johann“.



Johann Weber, der Pfarrer von Graz-St. Andrä, wurde 1969 von Papst Paul VI. zum steirischen Diözesanbischof berufen, wurde nun zum Pfarrer der großen steirischen Gemeinde. Ein Volksbischof, ein guter, herzlicher Hirte für alle Steirerinnen und Steirer. 2001 zog er sich von der Spitze der Diözese zurück, blieb aber, was er immer war: ein Seelsorger.