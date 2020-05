Facebook

Ausgelassen in einer großen Runde anprosten, neue Freundschaften an der Bar schließen, Feste mit den Liebsten feiern: Was sonst in einem Lokal möglich ist, gilt seit Freitag in eingeschränkter Form. Gaststätten haben ihren Betrieb zwar wieder aufgenommen, aber dabei müssen laut Verordnung Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden - um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu vermeiden. Das Geschäft könnte besser gehen - Gastronomen haben am ersten Wochende mit Einbußen zu kämpfen. Nach den neuen Regeln dürfen maximal vier Personen samt ihrer minderjährigen Kinder an einem Tisch sitzen, zwischen den Tischen muss ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden.