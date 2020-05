Facebook

Tankbetrüger konnte überführt werden © (c) Sandor Jackal - Fotolia

Ein 22-Jähriger soll in der Steiermark serienweise getankt haben, ohne zu bezahlen. Nun sitzt er in Graz in Untersuchungshaft. "Er steht im Verdacht, zumindest in 15 Fällen Tankbetrügereien mit einem gestohlenen Kennzeichen begangen zu haben", berichtete die Landespolizeidirektion. Zudem narrte er die Behörden per Telefon. Eine Tätowierung führte schließlich zu seiner Ausforschung.