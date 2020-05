Facebook

Die Benützung von Sportanlagen ist unter Auflagen wieder erlaubt © Robert Preis

Der heutige 15. Mai ist nicht nur ein wichtiger Tag für die Gastronomie und andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Mit diesem Datum treten einige weitere Lockerungen für den Alltag in Kraft. Der steirische Gemeindebund hat in einer Information an die Bürgermeister zusammengefasst, was ab heute wieder möglich ist.