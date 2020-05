Facebook

In den ersten zwei Monaten des Jahres ist die Sterberate in der Steiermark im Vergleich zu Frühjahr und Sommer in der Regel höher - das zeigt eine Auswertung der letzten fünf Jahre, die die Statistik Austria für die Kleine Zeitung angefertigt hat. Vor allem betroffen sind Personen über 65 Jahren. Auffällig heuer: Von 16. März, also dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen, bis Ostern ist die Zahl der Verstorbenen in dieser Alterskategorie 2020 höher als in den vier Jahren davor. Seither gehen die Werte kontinuierlich zurück.