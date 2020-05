Facebook

Die steirische SPÖ-Spitze: Pirker und Lang © SPÖ Steiermark

Ein Ende der Personaldebatte rund um SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner fordert nun die steirische SPÖ-Spitze. Bei einer Mitgliederbefragung stimmten 71 Prozent für den Verbleib Rendi-Wagners als Parteichefin. "Ich gratuliere ihr zu diesem Ergebnis, es ist ein eindeutiger Wille unserer Mitglieder zu erkennen", betonte Landesparteivorsitzender LH-Stv. Anton Lang am Mittwoch in einer ersten Stellungnahme. Nun müsse man sich gemeinsam voll und ganz der Bewältigung der Corona-Krise widmen. "Gerade jetzt braucht es eine starke Sozialdemokratie, die sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzt. Alleine bei uns in der Steiermark sind 250.000 Menschen arbeitslos oder in Kurzarbeit. Unser Ziel muss es sein diese Menschen so schnell wie möglich wieder in Beschäftigung zu bekommen."