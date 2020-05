Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Eltern üben teilweise Kritik am geteilten Unterricht. Der stellt viele Erziehungsberechtigte tatsächlich vor eine harte Probe, sagen Elternvertreter.

Der Alltag an den Schulen kehrt nur langsam zurück - und mit Abstand. © Markus Traussnig

Seit dem heutigen Montag wird in den Schulen wieder unterrichtet - die Maturanten haben ihren Weg zurück in die Bildungsanstalten gefunden, noch im Laufe des Mais folgen ihnen die Schüler anderer Schulstufen nach. Mit strengen Regeln für die Hygiene und Vorschriften, die sogar im Schulgebäude aushängen. Der Unterricht vor den Sommerferien sorgt allerdings für Diskussionen in der Elternschaft.