35-Jähriger campte in kolumbianischem Nationalpark, dann kam die Coronakrise. Wochenlang wartete er auf eine Heimreisemöglichkeit. Erst jetzt kann er via London nach Hause fliegen.

Einer der malerischen Tayrona-Strände wurde dem Grazer zum ungewollten Exil © Günter Pilch

Türkisblaues Meer, weiße Sandstrände, Palmen: Der Tayrona Nationalpark an der Karibik-Küste Kolumbiens kommt dem ziemlich nahe, was wir uns unter einem Paradies vorstellen. Im Fall einer globalen Pandemie, wie wir sie gerade erleben, ist das allerdings etwas anderes. Vor allem, wenn man kaum eine Chance hat, aus dem Paradies wieder wegzukommen – wie derzeit ein 35-jähriger Grazer. Am 1. März reiste der Rucksacktourist nach Kolumbien, geplant war eine knapp dreiwöchige Rundreise durch das südamerikanische Land mit dem Nationalpark als einem Höhepunkt.