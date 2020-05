Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In vielen Gemeinden haben die Kinderspielplätze mit dem gestrigen Feiertag wieder aufgesperrt. Anlass für Karin Greiner, die für die SPÖ im Nationalrat sitzt, neuerlich rauchfreie Kinderspielplätze zu fordern.

Ungetrübter Spaß auf Spielplätzen - Rauchverbot ist wieder im Gespräch © Maria Sbytova - stock.adobe.com

Nachdem auch in der Steiermark die Kinderspielplätze nun einige

Wochen geschlossen waren, gibt es endlich ein Aufatmen für viele

Kinder und deren Eltern. Viele Gemeinden haben angekündigt die Spielplätze wieder zu öffnen, oder haben das mit dem 1. Mai bereits getan - in der steirischen Landeshauptstadt darf etwa seit gestern wieder geschaukelt und gerutscht werden. Auch in Gratwein-Straßengel, der Heimatgemeinde der Nationalratsabgeordneten Karin Greiner im Bezirk Graz-Umgebung, darf seit dem Feiertag wieder auf Spielplätzen getobt werden.