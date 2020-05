Facebook

Instrumente warten darauf, bespielt zu werden © koi88 - Fotolia

Die steirischen Musiklehrer mussten in den letzten Wochen ihre Unterrichtsstunden - so wie die meisten Pädagogen - über das Internet geben. Ab kommender Woche soll es wieder möglich sein, die Schülerinnen und Schüler direkt in den Musikschulen zu unterrichten. Der Gemeindebund empfiehlt in Absprache mit der zuständigen Landesrätin Juliane Bogner-Strauß eine stufenweise Rückkehr unter strengen hygienischen Auflagen.